Compleanno all’ospedale. Rissa nel locale, un ferito

GARLASCO (Pavia)Ha passato la nottata del suo compleanno al Pronto soccorso. Un ragazzo di 19 anni, compiuti proprio ieri, ha riportato infatti una serie di contusioni, per fortuna non particolarmente gravi, che lo hanno però costretto a passare il compleanno in ospedale. Con la fidanzata e un gruppo di amici era andato a trascorrere la serata in un locale a Garlasco, dove però ha litigato con la ragazza. Una discussione molto accesa, che ha fatto scattare l’intervento degli addetti alla sicurezza del locale.

La situazione sembrerebbe essere stata inizialmente fraintesa dal personale della security, che non sapendo che la coppia stava insieme è intervenuto in difesa della ragazza, allontanando quello che sembrava essere un molestatore. Ne è nato così un parapiglia, nel quale sono intervenuti anche gli altri amici della coppia, cercando di dare manforte al 19enne e di fatto ingaggiando uno scontro con gli addetti alla sicurezza, che nella fase più concitata hanno anche utilizzato lo spray urticante in dotazione. Sono stati quindi chiamati i carabinieri e i soccorsi sanitari di Areu, giunti sul posto poco dopo le 3.30 di ieri. Il personale sanitario ha assistito i diversi contusi, sia per colpi ricevuti che anche per gli effetti, per fortuna solo temporanei, dello spray al peperoncino usato per frenare le reazioni ed evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Fra i giovani coinvolti, solo per il 19enne è stato poi necessario il trasporto in ospedale, con l’ambulanza in codice giallo. Arrivato al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, è stato curato in particolare per un forte dolore al costato, risolto per fortuna con una prognosi di pochi giorni. Non essendoci quindi state lesioni particolarmente gravi, i carabinieri attendono eventuali querele di parte che possono sporgere i coinvolti. Nel frattempo sono state identificate una decina di persone coinvolte, tra i 4 addetti alla sicurezza e i 6 ragazzi, compreso il 19enne finito in ospedale. Già una quindicina di giorni fa, nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 agosto, un 24enne di Mede era stato portato al Pronto soccorso per gli effetti dello spray urticante usato dal personale della sicurezza nel medesimo locale.