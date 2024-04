Gravellona Lomellina, picchia la compagna e le causa 30 giorni di prognosi: arrestato un 49enne

Gravellona Lomellina (Pavia), 22 aprile 2024 - Ha mandato la compagna in ospedale, con un trauma facciale giudicato guaribile in 30 giorni di prognosi. A.M., 49ene di Gravellona Lomellina, è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, dopo la denuncia sporta dalla donna.

L'arresto è scattato con la modalità della flagranza differita, prevista proprio per reati di violenza di genere per il cosiddetto 'codice rosso'. L'arrestato è stato quindi associato alla casa circondariale di Pavia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sarebbe solo l'ultimo episodio di una serie di maltrattamenti con "condotte reiterate", come spiegato dai carabinieri nel comunicato stampa diramato oggi, lunedì 22 aprile. Già lo scorso dicembre il 49enne era stato deferito, in stato di libertà, dagli stessi carabinieri lomellini, sempre per maltrattamenti ai danni della stessa donna, che evidentemente lo aveva poi perdonato, forse sperando in un cambiamento del suo comportamento, che invece è rimasto violento.

E la scorsa notte, al culmine di un litigio di coppia, la donna è dovuta ricorrere alle cure mediche all'Ospedale Civile di Vigevano e si è decisa a denunciare l'accaduto ai carabinieri, che questa volta lo hanno portato in carcere. Oggi in Tribunale l'arresto è stato convalidato dal magistrato, che ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa dell'udienza rinviata al 15 maggio.