Una stanza per le vittime di violenza

Il Comune e la Polizia locale contro la violenza di genere. È appena stata annunciata l’apertura dello sportello “Il Rosso in Ascolto“, situato in un ambiente riservato del Palazzo Municipale. Lo sportello ha come focus la tutela delle donne che hanno subìto abusi e violenze, in un luogo dove possano trovare sostegno, risorse e una mano tesa.

"Con l’apertura di questo sportello vogliamo inviare un messaggio chiaro: non c’è spazio per la violenza – spiega il comandante del Corpo Intercomunale del Sebino Orientale Antonio Brigandì– Abbiamo il dovere di offrire alle vittime una via d’uscita, un rifugio sicuro dove possono iniziare il loro viaggio verso la libertà personale, anche con il forte appoggio dall’Amministrazione comunale. Lo sportello, gestito da agenti della Locale altamente specializzati, s’impegna non solo a raccogliere le denunce dei reati puniti dal Codice Rosso ma anche ad avviare tutte le procedure legali per garantire alle vittime sostegno anche mediante assistenti sociali e centri antiviolenza presenti sul territorio".

A Palazzo Vantini è stata predisposta una stanza – attiva il martedì dalle 14 alle 17 – per garantire un ambiente sicuro e riservato dove le vitttime di violenza possono raccontare le loro esperienze e ricevere assistenza immediata e professionale. Anche coloro che non vi possono andare di persona potranno ricevere sostegno e consulenza all’indirizzo ilrossoinascolto@comune.iseo.bs.it. "Ogni vittima di violenza merita d’essere ascoltata, sostenuta e protetta – commentano l’assessore ai Servizi sociali Mariangela Premoli e il vicesindaco Cristian Quetti – A Iseo ora esiste uno spazio per essere ascoltate e supportate".

Mi.Pr.