Giovane ferito dopo la lite. Ricoverato

MORTARA (Pavia)La lite è presto degenerata ed è finita con un ferito. Un marocchino di 23 anni è stato soccorso nella serata di giovedì in corso Piave a Mortara. All’arrivo degli uomini del 118 l’uomo presentava ferita e tagli ad un braccio e ad una gamba che non è stato chiaro se siano stati provocati da un coltello e da cocci di bottiglia. Una ambulanza della Croce Rossa di Mortara ha provveduto a trasportarlo in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato. Il giovane non sarebbe un pericolo di vita. Dell’accaduto stanno indagando i carabinieri di Mortara: secondo una prima ricostruzione dell’accaduto è probabile che l’alterco sia iniziato altrove e si sia concluso poi in via Piave. Il ferito, rimasto a terra, si è trascinato in cerca di aiuto mentre chi lo ha aggredito, uno o più individui, è riuscito a far perdere le proprie tracce. In considerazione delle ferite riportate e di quella che sembra essere stata la dinamica dell’aggressione, i militari della Compagnia di Vigevano starebbero procedendo per l’ipotesi di reato di lesioni aggravate e non per quella di tentato omicidio. Può essere peraltro che, visto che l’aggressione si sarebbe consumata intorno alle 23, nel vicino corso Garibaldi qualcuno possa aver visto o sentito qualcosa di utile alla ricostruzione dei fatti, in primo luogo quante siano state le persone effettivamente coinvolte nell’episodio. Quello di giovedì sera è solo l’ultimo di una serie di episodi sempre più preoccupanti che si sono registrati in città negli ultimi mesi, tanto che in Consiglio comunale la stessa maggioranza ha chiesto di poter disporre delle statistiche sull’attività della polizia locale.

Umberto Zanichelli