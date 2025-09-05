Furto al Gulliver di Montù Beccaria: i ladri sono passati dal condotto dei condizionatori

Montù Beccaria (Pavia) – L’impianto di condizionamento che per tutta questa estate calda ha consentito agli operatori del supermercato Gulliver della frazione Loglio, sulla provinciale 201 di lavorare senza avvertire gli effetti delle alte temperature, ha rappresentato la “via” d’accesso più facile per i soliti ignoti. Attraverso l'impianto di condizionamento, infatti, si sono introdotti all'interno del punto vendita e hanno messo a segno un furto.

I malviventi hanno colpito nella notte tra mercoledì e giovedì, tramite il condotto che viene utilizzato per buttare fuori l'aria calda e avere un ambiente refrigerato, si sono introdotti nell'esercizio commerciale e hanno forzato l'armadietto di sicurezza. Un colpo studiato nei dettagli e molto probabilmente messo a segno da malviventi di esile corporatura che sono riusciti a passare fino a raggiungere lo spazio di vendita dove con ogni probabilità sapevano di trovare un armadietto con il denaro che viene usato come fondo.

Infatti, dopo aver forzato l’armadio hanno trovato denaro per circa 3mila euro che hanno prelevato e se ne sono andati con il loro bottino. Il furto è stato denunciato da un dipendente del supermercato giovedì pomeriggio, quando si è presentato dai carabinieri della Stazione di Montù Beccaria e ha raccontato che cosa era accaduto nel momento in cui il punto vendita era chiuso. I militari stanno indagando per risalire agli autori del furto