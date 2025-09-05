Pisogne, frontale fra moto e auto: muore centauro di 53 anni

Pisogne, 5 settembre 2025 – Ancora una tragedia sulle strade del bresciano, dove poco dopo le 14 di oggi si è registrata la quarta vittima nel mese di settembre per un incidente e la seconda di oggi. L’incidente del pomeriggio si è verificato a Pisogne, nella zona del lago, appena fuori dal tunnel dei Trenta Passi.

La vittima è Ruggero Serioli, motociclista 53enne di Sale Marasino. Nella notte, invece, era morto un altro centauro. Salim Sadiante, nordafricano ventenne, residente in Franciacorta.

L’incidente a Pisogne

A Pisogne, poco fuori dalla galleria che collega il centro sul lago a Marone, il 53enne si è scontrato frontalmente con un’auto guidata da un 43enne che procedeva nella direzione opposta. La dinamica dei fatti è ancora da chiarire, anche se si ipotizza che la motocicletta, uscendo dalla galleria in un tratto a doppia striscia, abbia invaso la corsia opposta alla sua in un tentativo fallito di sorpasso. La motocicletta stava viaggiando in direzione Valcamonica.

Il dato è però ancora da confermare da parte dei carabinieri che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Chi ha assistito all’incidente ha immediatamente chiamato i soccorsi e chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112. Gli operatori della centrale di Brescia hanno immediatamente avviato la macchina dei soccorsi. In primis hanno contattato Soreu Alpina che sul posto ha inviato un’ambulanza e un’auto medica. Subito dopo sul posto sono arrivati i carabinieri.

La motocicletta, a causa della violenza dell’urto è volata al di là del doppio guard rail, che separa la provinciale 510 dall’ingresso della strada ciclopedonale Vello Toline. Purtroppo il centauro è deceduto sul colpo. Ferite di poco conto, invece, per il 43enne conducente dell’auto. La strada è stata temporaneamente chiusa e riaperta intorno alle 18.30. I risvolti sul traffico sono stati importanti a causa dello stop sia della 510 Sebina sia della la viabilità ordinaria, compresa la ex 510 costiera.