Supersconti per rivitalizzare la rete di negozi

Nel settore del commercio, sempre più monopolizzato dai grandi centri, catene e dagli acquisti sulle piattaforme online, resistere con una piccola attività commerciale non è semplice. Lo sanno bene i negozianti cesanesi che non vogliono arrendersi ai mutamenti delle abitudini d’acquisto ma, al contrario, vogliono "rilanciare e valorizzare i negozi e le botteghe di quartiere, dove trovare persone che svolgono con passione il proprio mestiere e stabilire un bel rapporto con la clientela", dicono in coro i commercianti che hanno pensato a una serie di iniziative per "vitalizzare la città".

Decine di negozianti si sono messi d’accordo e hanno esposto sulle vetrine le locandine che propongono sconti speciali, promozioni, tessere fedeltà e altre "occasioni pensate per mettere in evidenza il nostro lavoro e rendere più attrattivo il territorio, portando le persone ad acquistare nei negozietti della città", raccontano i commercianti di Cesano.

C’è chi propone lo sconto del 20% su accessori, abbigliamento, occhiali, chi offre trattamenti estetici a prezzi ribassati e coppe gelato a poco più di due euro.

Il ferramenta espone prezzi speciali per l’estate, così come il calzolaio, la pelletteria, l’ottico, i centri benessere, la cartolibreria e decine di altri punti vendita sparsi per la città. "Un modo per cercare di dare valore al piccolo commercio e alle botteghe cittadine – concludono i commercianti –, riscoprendo il valore dei negozi di quartiere".

Francesca Grillo