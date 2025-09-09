Vuole transitare in zona vietata. Anziano nei guai

Alla fine è stato denunciato, in stato di libertà, per una lunga serie di reati penali, tra cui lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, di 82 anni, è stato protagonista di momenti di forte tensione, nel tardo pomeriggio di domenica alla Festa del Ticino, quando ha cercato di infilarsi con l’auto tra le bancarelle lungo il fiume, aggirando le barriere, ignorando e poi aggredendo i volontari della Protezione civile e i vigili che cercavano di bloccarlo. Le conseguenze del suo gesto avrebbero potuto essere ben più gravi, perché anche se non poteva andare a velocità elevata non si voleva proprio fermare e ha così urtato alcuni passanti, tra cui una bambina di 8 anni, finita a terra. Un grande spavento, ma poi per fortuna la piccola, immediatamente soccorsa dal personale sanitario già presente per l’assistenza alla Festa del Ticino, se l’è cavata con solo lievi contusioni a una gamba, per una prognosi di 8 giorni.

Anche una volta bloccato, dalla stessa folla che ha impedito all’auto di proseguire la marcia, l’ottandaduenne sceso dal veicolo se l’è presa con i vigili e li ha aggrediti, creando ulteriore scompiglio tra le bancarelle sul Lungoticino. L’episodio è accaduto proprio nel piazzale del ponte coperto, con l’auto arrivata da corso Strada Nuova, violando già il divieto di transito. L’anziano, che trasportava sull’auto il figlio gravemente disabile, era convinto che col pass dovessero lasciarlo transitare e non voleva sentire ragioni, continuando a inveire contro tutti.

S.Z.