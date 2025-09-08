Villanterio, ladri in azione: casa a soqquadro e rubati 2mila euro in contanti

Villanterio (Pavia), 8 settembre 2025 - Ladri in casa, rubati circa 2mila euro in contanti. Il furto è stato messo a segno nel pomeriggio di ieri, domenica 7 settembre, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, che lo hanno scoperto al rientro in serata. Sul posto, in via Roma a Villanterio, sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, ma quando ormai i responsabili erano già lontani con il bottino.

Gli ignoti malviventi si sono introdotti nell'abitazione, una casa indipendente, forzando la finestra della sala, al piano terra. Una volta entrati, hanno messo tutte le stanze a soqquadro, cercando qualcosa di valore da rubare. Non hanno trovato gioielli d'oro, ma una somma in contanti di circa 2mila euro, che hanno fatto sparire fuggendo e riuscendo a far perdere le proprie tracce ben prima che lo stesso furto venisse scoperto.

I carabinieri nel sopralluogo hanno accertato l'effrazione alla finestra e avviato le indagini per cercare di individuare gli autori del colpo. Un furto messo a segno non a caso nel pomeriggio di un giorno festivo, quando i ladri erano certi che nella casa presa di mira non ci fosse nessuno almeno per qualche ora, potendo agire indisturbati e con tutto il tempo di rovistare nell'abitazione in cerca di un bottino che si è rivelato anche di un certo valore.

Ma, oltre alla perdita economica, per le vittime del furto è stato forse più traumatico rientrare in casa e trovarsela completamente sottosopra. Uno scenario di devastazione purtroppo frequente dopo le incursioni dei ladri nelle abitazioni, che per cercare ori e contanti aprono e svuotano tutti gli armadi e i cassetti, rovesciandone il contenuto a terra e facendo anche danni agli arredi, oltre a quelli agli infissi forzati per entrare, che devono essere riparati con costi aggiuntivi per le vittime del furto.