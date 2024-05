Pavia, la discoteca di via Piermarini chiusa dal questore: in una settimana tre episodi di violenza

Pavia, 17 maggio 2024 - Discoteca chiusa per 5 giorni. La polizia ha dato esecuzione oggi, venerdì 17 maggio, al decreto emesso dal questore per la temporanea chiusura per 5 giorni (dalla mezzanotte tra oggi e domani a quella tra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio) dell'esercizio pubblico Easy Disco Club in via Piermarini, nella zona periferica della Vigentina.

"Tale provvedimento - spiega il comunicato stampa diramato oggi dalla Questura - si è reso necessario in quanto in un brevissimo arco temporale e a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, si sono verificati nei pressi della discoteca in questione i seguenti gravi episodi, che hanno costituito concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e per l'incolumità delle persone".

Tre gli episodi violenti citati dalla Questura per la chiusura disposta per motivi di ordine e sicurezza pubblica: il 14 aprile, in una lite tra ragazzi armati di bottiglie, un giovane veniva tramortito con un colpo alla testa, trasportato dall'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso; il 20 aprile, a seguito di un'altra lite, una persona brandiva un'arma a salve, puntandola contro i giovani che uscivano dalla discoteca, e sparando alcuni colpi generava il panico tra i presenti; il giorno dopo, 21 aprile, un ragazzino ancora minorenne subiva un'aggressione fuori dalla discoteca, da parte di alcuni giovani armati anche di coltello, ricevendo pugni sul viso.