Garlasco, due giovanissimi accoltellati fuori dalla discoteca dopo una lite: ennesima violenza del sabato sera

Garlasco (Pavia), 28 aprile 2024 – Due giovani feriti a coltellate. Un altro episodio violento, dopo i recenti precedenti della notte di domenica 7 aprile, è avvenuto ancora in via Leonardo da Vinci a Garlasco, nel parcheggio usato dai giovani frequentatori della discoteca sulla strada e dei vicini fast food.

Erano quasi le 5 della notte tra sabato e domenica 28 aprile, quando sul posto sono stati inviati in codice rosso i mezzi del soccorso sanitario dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, con due ambulanze e l'auto medica con rianimatore a bordo. Due ragazzi, di 18 e 19 anni, sono stati trasportati con le ambulanze in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita, ma con ferite da arma da taglio, colpiti per fortuna di striscio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, ma nel frattempo, come sempre accade in simili circostanze, erano rimasti solo i feriti, mentre gli altri coinvolti nella lite si erano allontanati prima dell’arrivo di soccorsi e forze dell'ordine.

Si sarebbe trattato di una discussione tra giovani degenerata in lite, probabilmente con anche minori coinvolti. Uno era evidentemente armato di coltello, usato per ferire i due ragazzi finiti in ospedale. I carabinieri hanno avviato indagini per cercare di identificare e rintracciare il responsabile.