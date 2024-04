Da Tromello a Casteggio fino a Lomello, una notte di scazzottate e liti: quattro feriti

Tromello (Pavia), 22 aprile 2024 - Una rissa tra ragazzini nel piazzale della stazione di Tromello, poi nella notte due liti con altrettanti feriti, fuori da una discoteca a Lomello e davanti a un bar nella piazza principale di Casteggio. Tre episodi violenti in poche ore, tra la serata di sabato e le prime ore di ieri, in provincia di Pavia. Poco prima delle 21 le richieste di soccorso da piazza IV novembre a Tromello, con l’arrivo dell’ambulanza e dei carabinieri, della Compagnia di Vigevano.

Due gruppi di giovani, tra i quali anche alcuni minorenni, si sono letteralmente affrontati in una vera e propria scazzottata, terminata con un quindicenne e un diciannovenne che sono stati trasportati con l’ambulanza, in codice verde, al pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Vigevano. Entrambi hanno riportato contusioni, con conseguenze dunque non particolarmente gravi: lesioni personali per le quali possono sporgere querela di parte. Nel frattempo i carabinieri hanno identificato i coinvolti, in tutto una decina di ragazzi, sia maggiorenni che minorenni, ma non sono scattati immediati provvedimenti, in attesa della ricostruzione dell’accaduto e di eventuali denunce da parte dei feriti. Quando sul posto sono arrivati soccorritori e forze dell’ordine la situazione si era già riappacificata, anche se con versioni contrastanti su chi avesse iniziato e perché.

Poco dopo le 2 di notte ancora ambulanza e carabinieri sono stati chiamati in piazza Cavour a Casteggio, per una riferita aggressione, in realtà una lite fra due uomini, iniziata come discussione fuori da un bar e terminata a botte, ma per fortuna senza conseguenze gravi: un ventiseienne è stato medicato sul posto ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. I militari della Compagnia di Voghera, intervenuti sul posto per identificare i coinvolti e chiarire l’accaduto, attendono l’eventuale querela di parte per procedere per le lesioni personali lievi.

Solo mezz’ora più tardi, un ulteriore episodio violento, l’ultimo della nottata, è successo in via Dante Alighieri a Lomello, fuori da una discoteca. In questo caso l’ambulanza della Croce Oro di Sannazzaro ha soccorso un uomo di 38 anni, trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia. Nonostante le sue condizioni sembrassero più gravi, se l’è poi cavata con una prognosi inferiore ai 20 giorni.