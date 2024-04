Nottata di risse e follia . Ferita anche una ragazza

Una ragazza di 24 anni soccorsa nella centralissima piazza della Vittoria, rimasta contusa in una rissa in piena notte nel centro storico della movida pavese. Un ragazzo 19enne aggredito al culmine di una lite in periferia, nella zona della Vigentina, fuori da una discoteca. Entrambi sono finiti in ospedale, trasportati con le ambulanze in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo. Due episodi violenti avvenuti in meno di un paio d’ore nella notte tra sabato e ieri.

Erano quasi le 3 quando al 112 sono arrivate le richieste d’intervento per una riferita rissa in piazza della Vittoria. Come sempre accade in simili circostanze, all’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine sul posto è stata trovata solo la ragazza ferita, mentre gli altri coinvolti si erano già allontanati. In attesa dell’eventuale querela di parte per le lesioni personali subite dalla vittima, la polizia ha avviato accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare i coinvolti. Meno di due ore dopo, quando mancava circa un quarto d’ora alle 5, un’altra richiesta di soccorso ha portato ancora ambulanza e polizia in via Piermarini, dove all’uscita di una discoteca un 19enne è stato vittima di una presunta aggressione, probabilmente la fase conclusiva di una lite tra giovani. Stefano Zanette