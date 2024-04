Pavia, movida violenta in centro e in periferia: due giovani feriti

Pavia, 14 aprile 2024 - Un'altra nottata di violenza in città, sia nel centro storico della movida che nella periferia vicino a una discoteca. Ambulanze e pattuglie della polizia sono infatti intervenute due volte in meno di due ore per altrettanti episodi violenti.

Il primo è successo poco prima delle 3 nella centralissima piazza della Vittoria, dalla quale sono arrivate al 112 richieste di soccorso per una riferita rissa tra più giovani. All'arrivo dell'ambulanza della Croce Rossa di Pavia è stata soccorsa una ragazza di 24 anni, trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo in codice giallo.

Un quarto d'ora circa prima delle 5, in via Piermarini al Vallone, nella zona della Vigentina dove c'è anche una discoteca, ancora l'ambulanza e la polizia sono intervenute per un'aggressione, al culmine pare di una lite, nella quale è rimasto ferito un ragazzo di 19 anni, trasportato anche lui in codice giallo al pronto soccorso del San Matteo. Conseguenze per fortuna non gravissime ma comunque valutate di media criticità dai sanitari intervenuti per i soccorsi. In entrambi i casi la polizia ha avviato accertamenti per ricostruire l'accaduto e individuare eventuali responsabilità, in attesa anche delle eventuali querele di parte per le lesioni personali subìte dalle due vittime.