Delitto di Garlasco: perché il gip ha dato l’ok alla ricusazione del perito Emiliano Giardina

Garlasco, 15 aprile 2025 – Accolta la ricusazione avanzata dalla Procura sul perito nominato dal Gip, respinta quella della difesa di Stasi per incompatibilità del generale Garofano come consulente dell'indagato Sempio. E fissata al 16 maggio l'udienza per il conferimento degli incarichi ai due periti super partes, Denise Albani e Domenico Marchigiani. Il gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha sciolto oggi, martedì 15 aprile, la riserva alle eccezioni preliminari avanzate nell'udienza di mercoledì scorso, 9 aprile, per l'incidente probatorio sulle nuove analisi genetiche disposte nell'ambito del procedimento sulle nuove indagini relative ad Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007.

Dubbi avvalorati

Il Gip ha dunque accolto la ricusazione del genetista Emiliano Giardina, sollevata dalla Procura che ravvisava mancanza di imparzialità per alcune dichiarazioni rilasciate nel 2007 alla trasmissione televisiva Le Iene proprio sui reperti oggetto del nuovo incidente probatorio.

Il genetista forense Emiliano Giardina, 46 anni

"A prescindere dal contenuto specifico delle dichiarazioni e dal tempo trascorso - scrive la gip - risulta che il perito abbia espresso pubblicamente valutazioni e considerazioni attinenti all'oggetto dell'incarico al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni giudiziarie" e pur sottolineando le "indiscusse capacità professionali, la preparazione scientifica e la riconosciuta autorevolezza", "per cui questo giudice non dubita della assoluta correttezza dimostrata e dalla imparzialità del medesimo", ha accolto la ricusazione avanzata dalla Procura "preso atto, alla luce della situazione, che l'intervista in oggetto potrebbe compromettere l'apparente imparzialità del perito e sottolineata la necessità che questo incidente probatorio non si instauri su fondamente minate da sospetti di delegittimazione, al fine di garantire la fiducia delle parti e la regolarità del procedimento".

I “rimpiazzi” nominati

Al posto di Giardina sono stati scelti dal gip come periti la genetista Denise Albani, borsista nel laboratorio di Genetica forense dell'Università Tor Vergata di Roma, e il perito dattiloscopico Domenico Marchigiani, sovrintendente della polizia scientifica, con udienza per il conferimento degli incarichi e la definizione del quesito fissata al 16 maggio.

Andrea Sempio, 37 anni, intervistato da un giornalista di Chi l'ha visto?

La stessa Gip ha invece respinto l'istanza di ricusazione avanzata dalla difesa di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per il medesimo omicidio e ammesso a partecipare all'incidente probatorio "in qualità di persona interessata all'assunzione della prova", del generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, che potrà dunque essere il consulente di parte per la difesa dell'indagato Andrea Sempio.