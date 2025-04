Delitto di Garlasco, incidente probatorio nelle indagini su Andrea Sempio. Il giudice si riserva su nomina genetista Giardina

Pavia, 9 aprile 2025 – Doppia udienza per il delitto di Garlasco. Se a Milano si valuta la semilibertà di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, a Pavia ha preso il via un nuovo incidente probatorio per stabilire se una traccia genetica trovata sulle unghie della vittima possa essere compatibile con il Dna di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e già indagato in passato, poi archiviato. Il 37enne non era presente oggi all’udienza, come aveva anticipato all’Ansa il suo legale, Massimo Lovati.

La giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli si è riservata sulla nomina di Emiliano Giardina (noto per aver identificato “Ignoto 1” nel caso Yara Gambirasio) indicato per fare gli approfondimenti. La giudice deciderà nei prossimi giorni sulla richiesta di Procura di 'ricusare' il genetista che avrebbe rilasciato interviste sulle tracce biologiche su cui è chiamato eventualmente a esprimersi in sede di incidente probatorio. L'udienza è finita.

L’incidente probatorio

La Procura aveva chiesto e ottenuto un incidente probatorio per verificare la compatibilità tra la traccia di Dna trovata sulle unghie di Chiara e il profilo genetico di Andrea Sempio, all’epoca dei fatti amico intimo del fratello della vittima. Per il test era stato indicato il genetista Emiliano Giardina.

Con un duplice compito: valutare se la traccia è utilizzabile e, in caso affermativo, confrontarla con il Dna di Sempio, prelevato il 13 marzo scorso, e con quello di altri soggetti, a partire dai familiari maschi della stessa vittima. Comparazione che andrà fatta però anche con gli altri reperti ’superstiti’ e con i ‘para-adesivi’ delle impronte isolate sulla scena del crimine.

La traccia più discussa

Questa traccia genetica è una delle più discusse dell’intera inchiesta. Già nel processo di appello bis contro Stasi, una perizia affidata al professor Francesco De Stefano aveva portato a una conclusione condivisa da tutti i consulenti: il profilo genetico non è utilizzabile per un confronto. Una tesi oggi ancora sostenuta dai consulenti della famiglia Poggi – tra cui il genetista Marzio Capra – e dallo stesso ex comandante del Ris Luciano Garofano, oggi consulente di Sempio. Ma il genetista Ugo Ricci, consulente di parte per Stasi, e Carlo Previderé, nella sua recente relazione alla Procura, sostengono invece la possibilità di una compatibilità con il profilo di Andrea Sempio.

La traccia prelevata a Sempio lo scorso 13 marzo potrebbe anche dare un match, ma il risultato non può scagionare il condannato contro cui - sottolinea la Cassazione - c'è un mosaico di prove. Il cromosoma Y (sui frammenti delle unghie della vittima) non è identificativo ma indica una linea paterna e soprattutto non è databile: la stessa Procura di Pavia nell'archiviare Sempio spiegava che il giovane usava il computer della vittima e che dunque toccando quella tastiera ci potrebbe essere stato il trasferimento di una traccia minima. Elemento che poco si sposa anche con la dinamica dell'omicidio: Chiara Poggi, chiarisce ogni sentenza, è stata sorpresa dall'assassino e non ha provato a difendersi.

Sempio, 8 anni dopo l’archiviazione

Andrea Sempio era stato già iscritto nel registro degli indagati nel 2016, ma il procedimento fu archiviato dalla stessa Procura di Pavia, che spiegò come il giovane usasse il computer di Chiara, e che quindi il trasferimento di microtracce potesse essere indiretto. Inoltre, tutte le sentenze hanno sottolineato che Chiara non si è difesa, elemento che contrasta con la presenza di Dna sotto le unghie.