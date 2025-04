Delitto di Garlasco, la mamma di Andrea Sempio convocata in caserma. L’avvocato: “Le consiglio di non parlare”

Garlasco (Pavia) – Non è solo una convocazione come tante altre. Oggi tocca alla mamma dell’indagato. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata convocata per questa mattina alle 10, nella caserma di via Moscova a Milano, dai carabinieri del Nucleo investigativo, delegati dalla Procura di Pavia per le riaperte indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007.

Una delle tante persone informate sui fatti che gli investigatori dell’Arma stanno riascoltando da quando la Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura sul precedente parere negativo del Gip, ha dato il via libera alla riapertura delle indagini a carico del 37enne amico del fratello della vittima, la cui posizione era stata archiviata nel 2017. Per lo stesso omicidio è stato condannato a 16 anni con sentenza definitiva Alberto Stasi, da poco in semilibertà.

Nell’ipotesi accusatoria dell’omicidio in concorso, con Stasi o con altri al momento ignoti, le indagini nei confronti di Sempio stanno proseguendo oltre agli accertamenti dell’incidente probatorio, in attesa dell’udienza del prossimo 16 maggio per il conferimento degli incarichi, dopo la ‘falsa partenza’ dello scorso 9 aprile con la ricusazione del perito Emiliano Giardina chiesta dalla Procura e accolta dal Gip. Non solo analisi genetiche e di impronte digitali, che nei prossimi mesi vedranno impegnati i due nuovi periti della polizia scientifica scelti dal Gip, la genetista Denise Albani e l’esperto dattiloscopico Domenico Marchigiani, con i consulenti delle parti (Carlo Previderè per la Procura, Luciano Garofano per la difesa di Sempio, Marzio Capra per la famiglia Poggi e Ugo Ricci per Stasi).

Nel frattempo proseguono infatti le altre attività d’indagine che dovrebbero far emergere a carico di Sempio elementi diversi da quelli che avevano portato all’archiviazione nel 2017. Per scoprire le eventuali responsabilità dell’indagato e di altri ipotetici complici in concorso, i carabinieri di Milano hanno ripreso le indagini dall’inizio e stanno riascoltando le varie persone già ascoltate più volte, già nelle fasi iniziali delle indagini tra il 2007 e il 2008 oppure in quelle del 2016 a carico di Sempio. Come la madre dell’indagato, sull’alibi del figlio e sullo scontrino del parcheggio.

“Non capisco perché risentirla – il commento dell’avvocato Massimo Lovati, che con la collega Angela Taccia difende Sempio –, nel 2017 aveva già detto quello che sapeva. Abbiamo consigliato alla mamma di Andrea di avvalersi della facoltà di non rispondere: può farlo, in quanto familiare della persona indagata”. L’avvocato Angela Taccia, che è amica di famiglia, la accompagnerà a Milano ma senza entrare dai carabinieri.