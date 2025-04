Casteggio, furto al supermercato: ladri in fuga con la cassaforte

Casteggio (Pavia), 7 aprile 2025 - Furto al supermercato, portata via la cassaforte con tutti i contanti. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra sabato e ieri, domenica 6 aprile, quando poi è stato denunciato ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Voghera, che hanno acquisito i filmati registrati dalla videosorveglianza e avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili.

Una banda di certo composta da più persone, almeno quattro o cinque, e molto probabilmente specializzata in simili furti, che potrebbe essere già entrata in azione in precedenza magari anche nella stessa zona con altri colpi dalle identiche modalità e obiettivi.

Questa volta hanno preso di mira il punto vendita Lidl sulla via Emilia a Casteggio. Sono entrati forzando una porta tagliafuoco sul retro e sono andati dritti al loro obiettivo: la cassaforte. Non hanno perso tempo ad aprirla sul posto, ma l'hanno sradicata e portata via integralmente, caricandola quasi certamente su un furgone abbastanza capiente per il trasporto della refurtiva di un certo ingombro, oltre che di un notevole peso, che per lo spostamento ha quindi comportato la presenza di più persone della stessa banda. I malviventi sono quindi riusciti ad allontanarsi prima che venisse lanciato l'allarme alle forze dell'ordine, facendo perdere le proprie tracce con il bottino. Il contenuto della cassaforte non è stato al momento quantificato.

Un furto dall'obiettivo simile, ma dalle modalità completamente diverse, rispetto al precedente colpo, nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 marzo, ai danni del supermercato Gulliver di Broni, in via Montebello. In quel caso infatti i ladri si erano calati da un lucernario sul tetto, dopo aver manomesso l'impianto di videosorveglianza, e si erano intrattenuti nel supermercato per il tempo necessario a forzare la cassaforte, fuggendo con circa 2mila euro di contanti come bottino.

Sempre da un lucernario sul tetto si erano introdotti anche i ladri entrati in azione per ben due volte ai danni del centro commerciale Il Ducale di viale Industria a Vigevano, l'ultima volta nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 marzo, una prima volta in quella tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio, in entrambi i casi però prendendo di mira singoli negozi presenti nella galleria commerciale, portando via sia i soldi in cassa che merce in vendita.

Avevano invece forzato la porta di un'uscita di sicurezza, come nell'ultimo caso a Casteggio, i malviventi entrati in azione verso le 23 di domenica 9 febbraio in viale Lodi a Pavia, ma il furto ai danni del supermercato MD era rimasto tentato: era scattato l'allarme e non erano riusciti a sradicare dal saldo ancoraggio al pavimento la cassaforte, né ad aprirla, fuggendo a mani vuote prima che sul posto potessero arrivare i carabinieri.

Anche nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio era fallito il colpo a un altro supermercato, il Dpiù in via Turati a Cava Manara, ma in quell'occasione i ladri avevano usato un furgone Doblò come ariete e spaccato la vetrata d'ingresso, facendo scattare l'allarme e senza riuscire a portare via la cassaforte. Ancora a Casteggio, nella notte tra il 14 e il 15 ottobre dello scorso anno, era riuscito un altro furto, ai danni del Carrefour Market sulla via Emilia, fruttato un bottino sui 5mila euro, ma in quell'occasione con spaccata.