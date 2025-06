Cede la copertura del tetto, operaio piomba a terra

Infortunio sul lavoro ieri in un’azienda di viale Industria che effettua lavori di carpenteria. Il capannone ha necessità che vengano effettuati lavori di manutenzione al tetto che sono stati affidati a una ditta esterna di Bergamo.

Poco dopo le 7,30 un operaio nato nel 2003 che non ha ancora compiuto 22 anni, mentre stava svolgendo un sopralluogo proprio sulla copertura della carpenteria, ha avuto un incidente. Sembra che una parte del tetto si sia spaccata facendo cadere il ragazzo residente nella Bergamasca.

Il giovane è precipitato da un’altezza di 5 metri, riportando diversi traumi. Soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto con un’automedica, un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano e l’elisoccorso da Alessandria, l’operaio è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia, dove è arrivato in codice giallo.

Le sue condizioni sono definite serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto per compiere gli accertamenti, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vigevano e il personale dell’ispettorato del lavoro di Ats Pavia, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio e verificare se siano state rispettate tutte le normative in materia di sicurezza.

