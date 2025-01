Ladri scatenati nel Pavese, appartamenti, bar, azienda nel mirino: quattro colpi messi a segno

Pavia, 28 gennaio 2025 – Due furti in abitazioni nella stessa palazzina a Mede, altri due colpi a un bar a Cura Carpignano e a una carrozzeria di Santa Giuletta e un’intrusione invece sventata in un supermercato a Voghera.

Un weekend tutt’altro che tranquillo in diverse zone della provincia di Pavia. A Mede, approfittando della contemporanea assenza dei proprietari, fra le 7 e le 16 di domenica, ignoti hanno derubato entrambe le abitazioni di una palazzina in via Dei Partigiani: per entrare nell’appartamento al piano terra hanno forzato la finestra del bagno, mentre si sono arrampicati sul balcone e hanno scassinato la porta finestra di una camera da letto per introdursi nell’abitazione al primo piano. Bottino in contanti e gioielli ancora da quantificare. Il duplice furto è stato scoperto al rientro dei padroni di casa, che hanno chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale stazione, della Compagnia di Voghera.

A Cura Carpignano, nella notte tra domenica e ieri, altri ladri hanno derubato il bar-tabacchi “da Angela” in via Ungaretti: la titolare ieri mattina ha trovato la porta d’ingresso forzata dai malviventi, che avrebbero portato via i soldi in contanti lasciati come fondo cassa e alcune stecche di sigarette, per un valore complessivo in corso di quantificazione. Sul posto per il sopralluogo i militari della stazione di Landriano. A Santa Giuletta, tra sabato pomeriggio e domenica sera, i ladri hanno preso di mira una carrozzeria lungo la statale 10: forzato l’ingresso, hanno rubato attrezzatura da lavoro. Valore del bottino ancora incerto, sarà quantificato all’esito dell’inventario. Anche in questo caso, quando il furto è stato scoperto, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

Infine a Voghera, al supermercato Eurospin in via Lomellina, nella notte tra sabato e domenica, un furto è stato invece sventato. Erano da poco passate le 3.30 quando è scattato il sistema d’allarme che ha fatto arrivare sul posto le guardie giurate di Sicuritalia, che hanno a loro volta allertato le forze dell’ordine. Notando segni di effrazione a una porta laterale, gli addetti alla sicurezza hanno sorpreso un uomo, quarantenne straniero, che si nascondeva su una scala, nella zona di carico-scarico merci.