Assalto notturno al supermercato. Suona l’allarme

L’obiettivo era la cassaforte, ma il furto è rimasto tentato. Erano circa le 23 di domenica quando è scatto l’allarme al supermercato MD in viale Lodi a Pavia. I ladri sono entrati forzando la porta di un’uscita di sicurezza con maniglione antipanico ad apertura a spinta dall’interno, modalità d’effrazione spesso utilizzata da malviventi in alternativa alle spaccate con mezzi usati come ariete. Appena si sono resi conto che stava suonando l’antifurto, hanno danneggiato, con una spranga o un attrezzo, la sirena dell’allarme e alcuni sensori. Sapevano di avere pochi minuti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e si sono subito diretti negli uffici, dove hanno trovato la cassaforte, ma ben ancorata a terra, e non sono quindi riusciti a portarla via né ad aprirla. Sono così fuggiti a mani vuote, riuscendo però a non essere intercettati dai carabinieri, arrivati sul posto con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Pavia. Le immediate ricerche nella zona non hanno infatti avuto esito, con la banda riuscita a far perdere le proprie tracce. Una tipologia di furto purtroppo diffusa ai danni di supermercati, sempre con la cassaforte come obiettivo. Come nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio, quando ignoti malviventi avevano preso di mira il supermercato Dpiù in via Turati a Cava Manara, lungo l’ex Statale 35 “dei Giovi”, in quel caso però usando un furgone Doblò come ariete, mandando in frantumi la vetrata d’ingresso, anche in quell’occasione fuggendo a mani vuote. Aveva invece fruttato un bottino sui 5mila euro un precedente furto, al Carrefour Market sulla via Emilia a Casteggio, nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, anche in quel caso con spaccata.

S.Z.