Fiamme da una vettura a gas. Danni a 4 auto e un furgone

Cinque auto e un furgone sono stati distrutti dalle fiamme giovedì pomeriggio in via Quarto, una laterale di viale dei Mille, tra le principali arterie stradali del centro della città. Scattato l’allarme, la zona è stata immediatamente delimitata dai vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per avere ragione dell’incendio.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il rogo sarebbe divampato a causa di un guasto ad un’automobile alimentata a gas, le fiamme avrebbero poi rapidamente interessato le vetture parcheggiate vicine generando un denso fumo nero visibile da ogni punto della città. Per effetto del calore gli pneumatici dei veicoli sono esplosi in rapida sequenza creando apprensione tra i residenti della zona.

L’intervento di messa in sicurezza delle auto e di tutta l’area è durato alcune ore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Vigevano. In appoggio in via Quarto è stata inviata anche una ambulanza della Croce Verde di Vigevano. Per fortuna l’episodio non ha fatto registrare feriti.

U.Z.