L’acrobatico colpo dei soliti ignoti. Via i contanti dall’armadio blindato

BRONI (Pavia)Un furto messo a segno, un altro sventato con l‘arresto del presunto responsabile. Nella notte tra domenica e ieri, ignoti ladri hanno preso di mira il supermercato Gulliver di Broni, in via Montebello. Prima hanno manomesso il sistema di videosorveglianza e quindi si sono introdotti calandosi da un lucernario sul tetto. Sapendo di poter agire indisturbati e non ripresi dalle telecamere che avevano appositamente disattivato, si sono quindi diretti verso gli uffici, con l‘obiettivo dei soldi nella cassaforte. E sono riusciti ad aprire, pare anche con una certa facilità, l‘armadio blindato nel quale erano contenuti circa 2mila euro, fuggendo quindi con il bottino in contanti, senza prendere altro, evidentemente non interessati anche alla merce in vendita sugli scaffali. Il furto è stato scoperto e denunciato ieri dal responsabile del supermercato alla locale Stazione dei carabinieri, della Compagnia di Stradella, intervenuti per il sopralluogo che ha dato il via alle indagini. L‘azione di una banda ben organizzata e pare specializzata in simili colpi, che potrebbe aver già agito con le stesse modalità in altri precedenti furti.

Sempre a Broni, nella mattinata di domenica, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Stradella sono intervenuti nella sede della ditta Arros, lungo la Statale 617 “Bronese“, sorprendendo un uomo che stava rubando gasolio dal serbatoio di un escavatore. "Il soggetto – per quanto fatto sapere ieri dal Comando provinciale di Pavia dell‘Arma – alla vista dei militari, si dava a una fuga precipitosa a piedi venendo però poi bloccato e tratto in arresto in flagranza per il reato di furto aggravato". Dopo essere stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia dei carabinieri di Stradella, N.F.C., 40enne di nazionalità romena, ieri mattina è stato portato per l‘udienza di convalida in Tribunale a Pavia: il Gip ha convalidato l‘arresto e, in attesa del processo, ha disposto la misura cautelare dell‘obbligo di firma giornaliero.