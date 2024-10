Via con la cassaforte. Supermercato assaltato con un furgone-ariete

CASTEGGIO (Pavia)

Già ieri mattina gli operai erano al lavoro per la sostituzione della vetrata mandata in frantumi nella notte, subito ripristinata nel corso della giornata. Un danno collaterale non da poco, che si aggiunge al valore del bottino, quantificato in 5mila euro in contanti. L’ennesima spaccata ai danni di un esercizio commerciale, questa volta un supermercato, il Carrefour Market di Casteggio, alla rotatoria tra la via Emilia e la Statale dei Giovi. Un furto messo a segno da una banda che sembra ben organizzata, forse specializzata in simili colpi. L’obiettivo era la cassaforte del punto vendita, portata via prima che sul posto potessero arrivare le forze dell’ordine. I malviventi sapevano di avere poco tempo a disposizione, ma sono riusciti a portare a termine il colpo e a sparire con il bottino facendo perdere le loro tracce.

L’allarme è scattato infatti appena il furgone usato come ariete ha sfondato la vetrata per permettere al commando di entrare nel market e puntare subito agli uffici dove c’era la cassaforte. L’hanno quindi trasportata fuori e caricata su un altro mezzo, abbandonando sul posto il furgone rimasto danneggiato nella spaccata. Dovevano essere almeno in quattro o cinque per riuscire a spostare agevolmente e in fretta la pesante refurtiva, senza avere il tempo di provare ad aprirla sul posto ma rubandola ancora chiusa, per poi aprirla e arraffare il denaro dopo essere arrivati in un posto sicuro.

Non c’era più nessuno quando sul posto sono arrivati i carabinieri, intervenuti con più pattuglie sia delle Stazioni di Casteggio e di Rivanazzano Terme, sia del Radiomobile della Compagnia di Voghera. Oltre alla vetrata infranta, l’unica cosa rimasta sul posto era il furgone usato come ariete, abbandonato dai ladri e sottoposto a sequestro per essere esaminato con accertamenti tecnici in cerca di eventuali tracce lasciate dai responsabili.

Le indagini devono al solito scandagliare le immagini della videosorveglianza, anche se simili bande agiscono sempre a volto coperto e spostandosi su mezzi rubati o comunque che non possano portare alla loro immediata identificazione, che resta comunque l’obiettivo degli accertamenti in corso.