Paghe irregolari: si tiene il pulmino. Autista pestato

Stanco per i problemi che riscontrava nei pagamenti di stipendi e straordinari, ha deciso di trattenere temporaneamente lo scuolabus e lo ha parcheggiato sotto casa, ma l’autista – 29 anni – è stato aggredito. Stando alla denuncia che ha sporto, a picchiarlo sarebbero stati i suoi datori di lavoro, i titolari di una cooperativa che effettua il servizio trasporto alunni. F.B, 29 anni, lavora per la coop da ottobre e, a quanto sostiene, ha sempre riscontrato ritardi nella corresponsione di stipendi e straordinari che non vengono completamente pagati. Stanco di sopportare il trattamento, ha deciso di reagire in un modo eclatante, non restituendo il mezzo. Appena arrivato sotto casa, però, sarebbe stato raggiunto dai titolari e, mentre si accingeva a rendere le chiavi dello scuolabus, sarebbe stato picchiato con spranghe e cavi. È finito in ospedale dove i medici hanno riscontrato una frattura all’orbita oculare. Dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Nel frattempo F.B. ha denunciato ai carabinieri quanto accaduto e sono partite le indagini.

M.M.