Casteggio, spaccata al market col furgone-ariete: rubata la cassaforte con 5mila euro

Casteggio (Pavia), 15 ottobre 2024 – Hanno usato un furgone come ariete per sfondare la vetrata del Carrefour Market di Casteggio, sulla via Emilia all'angolo con la Statale 35 "dei Giovi". Ignoti malviventi sono entrati in azione nella notte tra lunedì e oggi, martedì 15 ottobre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con più pattuglie, delle stazioni di Casteggio e di Rivanazzano Terme e del Radiomobile della Compagnia di Voghera, ma i ladri erano già riusciti a dileguarsi nel nulla, facendo perdere le proprie tracce, ma abbandonando il furgone rimasto danneggiato nella spaccata.

Evidentemente erano arrivati con anche un altro mezzo, sul quale hanno caricato la refurtiva, una cassaforte che conteneva circa 5mila euro in contanti. Sfondata la vetrata ed entrati nel supermercato, i malviventi si sono infatti diretti verso il loro obiettivo e sapendo di avere poco tempo a disposizione prima dell'arrivo delle forze dell'ordine non hanno neppure provato ad aprire la cassaforte sul posto, ma l'hanno portata via ancora chiusa per poi forzarla una volta spostata in un luogo sicuro e sono così fuggiti con il bottino. Una banda certamente composta da diversi uomini, per guidare i due mezzi e spostare agevolmente la pesante refurtiva.