Varzi, praticano un buco nel muro del supermercato per entrare e rubare la cassaforte. Ma il colpo fallisce

Varzi (Pavia), 7 marzo 2025 – Hanno tentato di mettere a segno un furto ai danni del supermercato Unes che si trova sulla strada provinciale che porta al passo Penice, ma se ne sono andati a mani vuote. I ladri sono entrati in azione mezz’ora dopo la mezzanotte. Sulla parete esterna dell’edificio hanno praticato un buco in corrispondenza del bagno. Una scelta non causale visto che evidentemente sapevano che proprio nella stanza accanto ai servizi igienici si trova una stanza che contiene la cassaforte.

Dopo aver praticato il foro, è scattato l’allarme, ma i ladri non si sono lasciati intimorire e sono entrati ugualmente. Una volta all’interno del supermercato, hanno provato a forzare la cassaforte, però forse sono stati disturbati e sono stati costretti a scappare senza il denaro. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri di Varzi per effettuare il sopralluogo, dei malviventi non c’era più traccia.