Caso sospetto di Dengue. Si disinfesta

Un caso sospetto di Dengue, la malattia infettiva tropicale che si trasmette attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare la Aedes aegypti è stato scoperto a Pavia. La segnalazione è arrivata lunedì agli uffici comunali dall’Ats e subito il sindaco Michele Lissia ha emesso un’ordinanza per un intervento di disinfestazione e di bonifica dell’area interessata che è stato effettuato nelle prime ore di ieri tra via Defendente Sacchi e piazza del Municipio. "Al fine di prevenire la trasmissione autoctona del virus – si legge nell’ordinanza – è necessario attuare, nelle aree in cui sono presenti zanzare potenziali vettori della malattia, misure mirate per il controllo degli stessi, attivando interventi di disinfestazione straordinaria e di bonifica ambientale". L’area sulla quale si deve intervenire è di circa 200 metri di raggio intorno al numero civico 10 di via Spallanzani, nel centro storico. Inoltre, l’ordinanza dispone di "adottare tutte le misure di igiene ambientale presso le proprie aree, quali sfalcio della vegetazione incolta". Ed è stato disposto di "adottare tutte le misure di risanamento ambientale" per ridurre i "ristagni d’acqua".

La Dengue viene trasmessa dalle punture delle zanzare Aedes. Per prevenirla quindi è importante evitare di essere punti attraverso repellenti, un abbigliamento adeguato e anche zanzariere, oltre ad eliminare i ristagni d’acqua in modo da ridurre la proliferazione degli insetti. I sintomi del contagio sono febbre alta, mal di testa, dolori muscolari e articolari, nausea e vomito. La maggior parte delle persone che contrae il virus guarisce spontaneamente, ma in alcuni casi possono esserci delle complicazioni e ancora non esiste un vaccino specifico.

