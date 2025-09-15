Incontriamoci

al Death Cafè

Mauro Cerri
Incontriamoci al Death Cafè
Pavia
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Foto-abusi su sito pornoCercatore funghi mortoIliass AouaniSoda caustica al barTragedia SannazaroMeteo
Acquista il giornale
CronacaSospetto caso di Dengue a Pavia: scatta la disinfestazione in centro
15 set 2025
REDAZIONE PAVIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pavia
  3. Cronaca
  4. Sospetto caso di Dengue a Pavia: scatta la disinfestazione in centro

Sospetto caso di Dengue a Pavia: scatta la disinfestazione in centro

L’ordinanza del sindaco Lissia: interventi per prevenire la trasmissione autoctona del virus nelle aree in cui sono presenti zanzare potenziali vettori della malattia

Una disinfestazione

Una disinfestazione

Per approfondire:

Pavia - Un caso sospetto di Dengue a Pavia. La segnalazione è giunta oggi agli uffici comunali dall'azienda Ats. Come da prassi in questi casi il sindaco Michele Lissia ha subito emesso un'ordinanza, per attuare la disinfestazione e la bonifica dell'area interessata. Secondo quanto riferito l'area da disinfestare e bonificare è di circa 200 metri di raggio, nel centro storico. 

"Al fine di prevenire la trasmissione autoctona del virus - si legge nell'ordinanza - è necessario attuare, nelle aree in cui sono presenti zanzare potenziali vettori della malattia, misure mirate per il controllo degli stessi, attivando interventi di disinfestazione straordinaria e di bonifica ambientale".

Inoltre l'ordinanza dispone di "adottare tutte le misure di igiene ambientale presso le proprie aree, quali sfalcio della vegetazione incolta, rimozione dei focolai di sviluppo larvale rimovibili, pulizia, manutenzione e copertura dei focolai di sviluppo larvale inamovibili, con particolare attenzione a giardini, orti, cortili, terrazzi e balconate presenti nell'area". Viene inoltre disposto di "adottare tutte le misure di risanamento ambientale" per ridurre i "ristagni d'acqua".Nella notte del 16 settembre verrà effettuata una disinfestazione nelle aree stradali della zona interessata. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Dengue