Sospetto caso di Dengue a Pavia: scatta la disinfestazione in centro

Pavia - Un caso sospetto di Dengue a Pavia. La segnalazione è giunta oggi agli uffici comunali dall'azienda Ats. Come da prassi in questi casi il sindaco Michele Lissia ha subito emesso un'ordinanza, per attuare la disinfestazione e la bonifica dell'area interessata. Secondo quanto riferito l'area da disinfestare e bonificare è di circa 200 metri di raggio, nel centro storico.

"Al fine di prevenire la trasmissione autoctona del virus - si legge nell'ordinanza - è necessario attuare, nelle aree in cui sono presenti zanzare potenziali vettori della malattia, misure mirate per il controllo degli stessi, attivando interventi di disinfestazione straordinaria e di bonifica ambientale".

Inoltre l'ordinanza dispone di "adottare tutte le misure di igiene ambientale presso le proprie aree, quali sfalcio della vegetazione incolta, rimozione dei focolai di sviluppo larvale rimovibili, pulizia, manutenzione e copertura dei focolai di sviluppo larvale inamovibili, con particolare attenzione a giardini, orti, cortili, terrazzi e balconate presenti nell'area". Viene inoltre disposto di "adottare tutte le misure di risanamento ambientale" per ridurre i "ristagni d'acqua".Nella notte del 16 settembre verrà effettuata una disinfestazione nelle aree stradali della zona interessata.