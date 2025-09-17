Minorenni rubano un’auto fuggono all’alt e si schiantano. Scatteranno quattro denunce

Saranno formalizzate nelle prossime ore le accuse a carico di quattro minorenni, tre ragazzi tra i 15 ed i 17 anni ed una ragazza di 16 anni, che nel cuore della notte tra lunedì e ieri hanno rubato un’auto e hanno tentato di sfuggire agli agenti della Volante del commissariato. Ne è nato un inseguimento per le vie cittadine che si è concluso all’incrocio tra corso Novara e via D’Avalos, dove la vettura con a bordo i quattro ha sbandato paurosamente, andando a sbattere contro il muretto di cinta di un laboratori di analisi, poi con alcune auto in sosta, che sono state danneggiate e si è infine ribaltata in mezzo alla strada. È accaduto poco dopo le 2. Solo per un caso fortuito non si sono registrate gravi conseguenze: nessuno dei feriti infatti versa il gravi condizioni. Tutto è accaduto nell’arco di pochi istanti mentre la città era immersa nel silenzio della notte. Prima l’urlo lacerante della sirena dell’auto della Polizia, poi il rumore di una frenata e quello dell’impatto che è rimbalzato tra i palazzi di quella che è una zona tipicamente residenziale della città. Poi per qualche attimo, il silenzio.

In pochi istanti sul posto sono arrivati con il personale medico del 118 le ambulanze della Croce Azzurra e della Croce Rossa di Vigevano: i feriti sono stati trasportati in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia e al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano dove è giunto anche un terzo ferito in codice verde. Intanto sul posto sono iniziati i rilievi da parte dei carabinieri sotto la luce delle fotocellule dei vigili del fuoco. Per agevolare le operazioni di soccorso e gli accertamenti, un tratto di via D’Avalos è stato completamente chiuso al traffico. Le operazioni si sono chiuse alle prime luce del mattino di ieri.

Umberto Zanichelli