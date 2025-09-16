Santa Cristina e Bissone, auto incendiata nelle campagne dopo un colpo nel Piacentino

Santa Cristina e Bissone (Pavia), 16 settembre 2025 - Un'auto data alle fiamme nel Pavese, dopo essere stata usata per un colpo esplosivo a un bancomat nel Piacentino. Sembra così allargarsi anche fuori dalla Lombardia, nella confinante provincia emiliana, l'azione forse della stessa banda che sta imperversando nelle ultime settimane con assalti a ripetizione agli sportelli automatici tra le province di Pavia e di Lodi.

Poco prima dell'alba di oggi, martedì 16 settembre, i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti nelle campagne di Santa Cristina e Bissone, per una Lancia Y che stava andando a fuoco. L'utilitaria è andata completamente distrutta, come nelle intenzioni di chi ha appiccato dolosamente il rogo, ma sono in corso gli accertamenti per trovare conferme a quello che al momento è comunque più che un sospetto.

Formalmente è ancora un'ipotesi, ma la marca e il modello dell'auto data alle fiamme nel Pavese corrispondono a quella usata da malviventi poco prima, alle 3.30 circa della stessa nottata, per fuggire dopo aver fatto esplodere il bancomat della filiale della EmilBanca di Trevozzo, in provincia di Piacenza.

Un episodio del tutto analogo a quello accaduto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 settembre, quando un'altra auto è stata incendiata nel Pavese, a Torrevecchia Pia, in quel caso simulando un'uscita di strada lungo l'ex-Statale 412 "della Val Tidone", dopo essere stata usata dalla banda in fuga da un colpo esplosivo ai danni del bancomat della Bcc Centropadana nel centro commerciale Le Torri di Sant'Angelo Lodigiano.

Nel frattempo altri assalti con esplosivi a sportelli automatici sono ancora andati a segno sia nel Pavese, al PostaMat di Pieve Porto Morone, alle 4 di giovedì 11 settembre, che nel Lodigiano, a Brembio, ai danni del bancomat della filiale Centropadana di via Gramsci, nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre. L'ultimo colpo nel Piacentino, con l'auto data alle fiamme nel Pavese, sembra portare la firma della stessa banda.