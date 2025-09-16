Salice Terme, tentato furto all’ex Hotel President: nel mirino i tubi delle caldaie

Godiasco Salice Terme (Pavia), 16 settembre 2025 - I carabinieri sono stati chiamati da alcuni cittadini che avevano visto un uomo sul tetto dell'hotel dismesso da anni. E' stato così colto in flagranza, mentre stava smontando i tubi in rame delle caldaie, un 57enne residente a Voghera, già noto alle forze dell'ordine, che è stato poi denunciato, a piede libero, per le ipotesi di reato di tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L'episodio è avvenuto a Salice Terme, la nota località termale in Oltrepò pavese che fa parte del Comune di Godiasco, all'hotel President, abbandonato da diversi anni e già più volte preso di mira da malviventi che saccheggiano gli edifici dismessi. In questo caso l'interesse del 57enne sorpreso all'opera era per il rame dei tubi dell'impianto di riscaldamento, ma in altre occasioni era già stato portato via molto altro dalla struttura alberghiera chiusa e abbandonata nel periodo più buio della località oltrepadana che aveva subìto il fallimento delle terme, che solo ora sono oggetto di un intervento di recupero per la riapertura.

Il President Hotel aveva anche lui delle fonti termali, distinte da quelle più note nella stessa località, anche quelle chiuse dal 2017. Un declino che purtroppo è visto come opportunità dai 'cannibali' che, spesso in orario notturno, si introducono furtivamente nelle strutture dismesse per portare via tutto quello che riescono, devastando l'impiantistica degli edifici e saccheggiando anche infissi e i pochi arredi rimasti.

Dopo i ripetuti blitz degli anni scorsi, ora è rimasto veramente poco da rubare, ma c'è ancora un po' di rame che è sempre facilmente monetizzabile dai predoni dell'oro rosso che saccheggiano grondaie, cavi elettrici e, come in quest'ultimo caso, pure i tubi delle caldaie. L'attenzione dei cittadini che hanno tempestivamente lanciato l'allarme ha portato però a sventare il tentativo di furto.