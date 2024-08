Bressana Bottarone, due sorelle di 88 e 83 anni svegliate dai ladri in casa: gli sconosciuti fuggiti a mani vuote

Bressana Bottarone (Pavia), 6 agosto 2024 - Sono state svegliate in piena notte da dei rumori e hanno trovato in casa tre sconosciuti che frugavano nelle stanze. Due anziane sorelle, di 88 e 83 anni, sono rimaste comprensibilmente sconvolte per l'accaduto, che per fortuna ha avuto per loro solo conseguenze limitate al forte spavento. I ladri, vistisi scoperti, non hanno infatti tramutato il furto in rapina, senza alcuna minaccia né aggressione ai danni delle due pensionate. Anzi, fuggiti a mani vuote, senza aver trovato né una cassaforte né un nascondiglio con gioielli in oro, il furto è rimasto solo tentato.

Le vittime hanno subito chiamato i carabinieri, intervenuti nella notte tra lunedì e oggi, 6 agosto, in via Depretis a Bressana Bottarone, con due pattuglie, sia della locale Stazione che di quella di Santa Giuletta, della Compagnia di Stradella. Nel sopralluogo è stata accertata l'effrazione a una porta secondaria, attraverso la quale i tre sconosciuti si sono introdotti nell'abitazione, incuranti della presenza delle anziane residenti. I malviventi sono comunque riusciti ad allontanarsi prima che sul posto potessero arrivare i carabinieri, che hanno avviato indagini sull'accaduto per cercare di individuare i responsabili.