Furti in casa, due ladri presi in poche ore. Incastrati da vicino-sentinella e inquilina

Estate, tempo di vacanze. E pure di furti in abitazione. Venerdì mattina, due ladri di appartamento sono stati arrestati dalla polizia nel giro di tre ore: in un caso, è stata decisiva la telefonata di un vicino-sentinella, insospettito dai rumori; nell’altro, è stata la padrona di casa, aiutata da un passante, a bloccare l’intruso. Il primo raid è andato in scena qualche minuto prima delle 9 in via dei Garofani, in zona Primaticcio. Un inquilino dello stabile si è accorto che qualcuno stava cercando di forzare la porta d’ingresso dell’appartamento di un altro residente, fuori città per un periodo di ferie. A quel punto, ha deciso di avvisarlo; a sua volta, il proprietario dell’abitazione ha allertato il 112. Quando sono arrivati sul pianerottolo, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura hanno trovato la porta aperta, forzata: in casa c’era un ventisettenne tunisino, mai censito nelle banche dati delle forze dell’ordine, che è stato bloccato e ammanettato mentre stava rovistando nelle camere.

Altro blitz tre ore dopo, in un edificio di via Jacopo Palma, in zona Gambara. Alle 12.15, la proprietaria ventiseienne è rientrata a casa e si è accorta immediatamente della presenza di alcune persone in una stanza dell’appartamento: si è avvicinata senza farsi notare e ha visto due uomini che stavano scappando da una finestra. La donna li ha inseguiti e ne ha bloccato uno, un cinquantaduenne cileno irregolare in Italia e con precedenti di polizia. L’uomo è riuscito in qualche modo a divincolarsi dalla presa, ma è stato nuovamente fermato da un passante. Il ladro è stato preso in consegna dagli agenti delle Volanti di via Fatebenefratelli e portato in cella. La proprietaria ha fatto un rapido inventario, riscontrando il furto di monili d’oro e di alcune carte di credito. Il sudamericano finito in manette non aveva con sé la refurtiva, che è evidentemente è sparita con il complice in fuga.

N.P.