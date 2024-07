Tenta un furto in casa, scoperto fugge in macchina con i complici ma si schianta: arrestato

Monza, 17 luglio 2024 – Sorpreso mentre tentava di entrare in un appartamento per svaligiarlo. Con guanti, radiolina collegata con i complici e un'auto rubata su cui ha tentato la fuga salvo schiantarsi contro un'altra macchina.

La polizia di Stato, con l’aiuto di una signora molto coraggiosa, ha arrestato un cittadino albanese sorpreso mentre cercava di entrare in un appartamento per commettere un furto al quartiere San Fruttuoso a Monza.

Fa caldo e la signora aveva alzato la tapparella ed è stato così che durante la notte ha udito degli strani rumori provenire dal balcone della propria stanza da letto. Insospettitasi, ha immediatamente chiamato la polizia. In quel preciso istante ha visto sul proprio balcone i piedi di un uomo che, inginocchiatosi, stava tentando di sollevare la tapparella. La signora, tuttavia, aveva prudentemente chiuso le inferriate e, una volta che il ladro le ha notate, ha mollato la presa. A quel punto la donna, urlando, è riuscita a far scappare il malvivente che con un balzo si è lanciato in giardino dove ha raggiunto i propri complici. In quel momento sono sopraggiunte però anche le pattuglie della polizia che hanno subito notato le tre figure aggirarsi nel giardino dell’abitazione che, alla vista delle Volanti della polizia, si sono immediatamente dati alla fuga in direzione di un’auto parcheggiata poco distante. Saliti di corsa in macchina i tre malviventi si sono dati alla fuga a elevata velocità per le vie cittadine inseguiti dagli equipaggi della Squadra Volanti.

Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi dopo che aveva provocato un incidente, impattando contro un’altra auto in marcia, il cui guidatore fortunatamente è rimasto illeso. I suoi complici sono invece riusciti a dileguarsi. L’auto dei ladri è stata sottoposta a perquisizione e all’interno sono stati rinvenuti numerosi oggetti capaci di forzare le serrature, ma anche mazze, bastoni giroscopici e una pistola giocattolo senza tappo rosso. La persona fermata, un cittadino albanese di 47 anni, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti per furto in abitazione, indossava ancora i guanti e una radiolina ricetrasmittente con cui poteva comunicare con i propri complici. L’auto su cui viaggiava, un’Alfa Romeo Giulia, è risultata inoltre rubata e girava con una targa fittizia, intestata a un prestanome, per dissimulare la provenienza furtiva del veicolo.

Il cittadino albanese, irregolare, e già rimpatriato nel 2013 in esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, è stato tratto in arresto per tentata rapina impropria, resistenza, riciclaggio e porto di oggetti atti ad offendere, ed è stato portato nella casa circondariale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida dell’arresto.