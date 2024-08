Rogoredo, furto in Casa di riposo: il ladro incastrato dall’infermiere-detective

Milano, 6 agosto 2024 – L’ingresso alla chetichella in una Residenza sanitaria per anziani domenica mattina, il portafoglio arraffato in pochi secondi. Infine, la fuga con un bottino di 200 euro sottratto a una donna ottantunenne. Ma il ladro, un italiano di 54 anni, volto noto tra i consumatori di eroina a Rogoredo, non aveva fatto i conti con il personale della struttura sanitaria Maria Ausiliatrice, di via Rogoredo 31, e con le telecamere che lo hanno immortalato: foto alla mano, un dipendente è andato in giro per il quartiere chiedendo agli abitanti se avessero visto quell’uomo. Finché si è imbattuto in una Volante della polizia.

E, sì, gli agenti hanno subito associato a quell’immagine il volto di un habituè dei luoghi di spaccio: un uomo con precedenti e problemi di tossicodipendenza, più volte controllato, senza fissa dimora ma con residenze fittizie. Poche ore dopo, la Volante ha rintracciato il cinquantaquattrenne nella zona trovandolo in possesso di 120 euro in contanti (verosimilmente il resto dopo l’acquisto di qualche dose). L’uomo è stato sottoposto a fermo con l’accusa di furto in abitazione ed è stato accompagnato a San Vittore in attesa di convalida.

Il blitz

Stando a quanto è stato ricostruito, il cinquantaquattrenne è entrato nella Rsa poco dopo le 7 di domenica approfittando dell’ingresso di un operatore durante il cambio turno. “Dai filmati – racconta il responsabile della Rsa, Luca Micciché – abbiamo visto il suo ingresso, di nascosto, approfittando di un cancello che non si era chiuso del tutto. È entrato prima in una stanza e poi in una seconda, senza prendere nulla. Alla terza ha agito. Dalle immagini si è visto che nascondeva qualcosa sotto la maglietta”.

L’allarme

L’allarme è stato dato da una delle due ospiti della stanza che ha notato una sagoma armeggiare e poi scappare. Gli operatori allertati si sono accorti della sparizione di un portafoglio, poi hanno visionato le immagini delle telecamere e notato tutta la scena. Da qui, la ricerca del presunto ladro ad opera di un infermiere che è andato a chiedere informazioni nel quartiere, incontrando la polizia. Alle 15.15, il fermo in via Impastato. “Inizialmente ha negato tutto – fa sapere Micciché – ma le immagini lo hanno inchiodato”. Il cinquantaquattrenne “è tra i frequentatori di Rogoredo più diffidenti, che non chiedono aiuto. Un “battitore libero“”, lo definisce Simone Feder, psicologo, tra i volontari del Team Rogoredo attivi per aiutare gli “invisibili“ intrappolati nel tunnel della droga. “Si fa fatica ad agganciarlo, vive di espedienti. Vergognoso che abbia preso di mira gli anziani”.