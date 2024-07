Entra in una casa per rubare, il proprietario si sveglia e lo accoltella: ladro sbudellato

Milano, 26 luglio 2024 – Si è svegliato nel cuore della notte e si è trovato davanti un ladro di appartamento. La dinamica di quello che è accaduto nei minuti successivi è ancora in fase di indagine, ma dalle prime informazioni sembra che il proprietario di un'abitazione al piano rialzato di uno stabile di via Mac Mahon, un quarantasettenne cinese, abbia accoltellato l'intruso con un coltello da cucina, provocandogli una grave ferita all'addome. Il ferito, non ancora identificato ma verosimilmente di origine nordafricana, è stato trasportato d'urgenza al Niguarda e operato: i primi bollettini medici lo danno fuori pericolo di vita.

L'irruzione in casa

Stando a quanto emerso finora, il presunto ladro sarebbe entrato da una finestra poco dopo l'una della notte tra il 25 e il 26 luglio. Il proprietario, che era da solo in casa in quel momento, si sarebbe svegliato di soprassalto e avrebbe sorpreso il ladro. A quel punto, sarebbe nata una colluttazione, durante la quale il quarantasettenne avrebbe afferrato un coltello e avrebbe colpito l'uomo alla pancia. Il ladro è riuscito a trascinarsi in strada, lì dov'è stato soccorso dai sanitari di Areu: la scia di sangue ritrovata sulle scale dà la certezza che il fendente è stato sferrato all'interno dell'abitazione.

Le indagini della polizia

Il ferito è finito subito sotto i ferri al Niguarda: i medici hanno ricucito il profondo squarcio e portato l'uomo in Terapia intensiva, dove si trova tuttora ricoverato non in pericolo di vita. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura stanno ancora indagando per ricostruire l'accaduto: al momento non sono stati ancora presi provvedimenti nei confronti del cinese, in attesa di capire come siano andate esattamente le cose.