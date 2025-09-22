Autobus fuori strada nel Pavese: paura per i 20 giovani studenti a bordo

Pavia, 22 settembre 2025 – “Fortunatamente non si sono registrati feriti e tutto si è risolto solo con un grosso spavento”. I carabinieri di Pavia, insieme ai vigili del fuoco e ai soccorsi sanitari, sono intervenuti poco dopo le 7.30 di oggi, lunedì 22 settembre, sulla Sp211 a Cergnago, dove un pullman di linea è uscito di strada.

La dinamica

Il mezzo, della società Autoguidovie, in servizio sulla tratta Pieve del Cairo-Mortara, aveva a bordo una ventina di ragazzi, tra i 14 e i 17 anni.

In base alla prima ricostruzione dell'accaduto, l'autista "nell'accostarsi al margine destro della carreggiata - spiegano i carabinieri - verosimilmente a causa del fondo bagnato, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e inclinandosi lateralmente verso il campo agricolo adiacente".

I soccorsi

Temendo conseguenze gravi per i passeggeri, sul posto sono intervenuti in codice rosso i mezzi dei soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), con due ambulanze e l'auto medica con rianimatore a bordo, insieme ai carabinieri, del Radiomobile della Compagnia di Vigevano e della Stazione di Gropello Cairoli, e ai vigili del fuoco, con una squadra del distaccamento di Vigevano.

La circolazione stradale è stata temporaneamente interrotta per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e la messa in sicurezza del veicolo rimasto inclinato nel dislivello tra la carreggiata e il campo adiacente, per fortuna senza ribaltarsi completamente, evitando così conseguenze più gravi. Sia l'autista che tutti i ragazzi a bordo sono riusciti a mettersi in salvo, fatti scendere dal pullman dai carabinieri e dai vigili del fuoco presenti sul posto.

Un grande spavento per tutti, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito e non sono stati necessari trasporti in ospedale con le ambulanze. I carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti sull'accaduto, ma si è trattato di un'uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti.

La tragedia

Lo scorso maggio, sull’autostrada Pedemontana, un pullman con a bordo gli alunni della scuola elementare di Cazzago Brabbia, che fa parte dell’istituto comprensivo Da Vinci di Azzate, di ritorno da una gita ritorno da una gita al Museo del Cavallo giocattolo di Grandate (Como).

L’autobus aveva tamponato un camion nel territorio del comune di Lomazzo, in provincia di Como. L’incidente aveva causato la morte di Domenica Russo, 43 anni, residente. La Procura ha accertato che al momento dello schianto, l’autista stava guardando il cellulare. Ora è indagato per omicidio.

