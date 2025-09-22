Sciopero generale a Milano per Gaza dalle scuole ai trasporti: manifestazioni e proteste. Ecco il punto

Milano, 22 settembre 2025 - Lunedì di sciopero e mobilitazione sindacale a Milano e in Lombardia a sostegno del popolo palestinese, contro l'invasione dell'esercito israeliano a Gaza City. Modalità e piattaforme sono differenti. Da un lato la Cgil e l'associazionismo civico, dall'altro una galassia di sigle sindacali autonome. L'eventuale astensione dal lavoro potrebbe interessare anche il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord - a partire dalla mezzanotte alle ore 23 di oggi - e con conseguenti variazioni sugli orari o cancellazioni di treni e altri mezzi di trasporto pubblici. Manifestazioni e cortei a Milano nonostante la pioggia battente che da ore flagella la città.

Per quanto riguarda la scuola, gli scioperi della giornata sono addirittura due: oltre a quello proclamato dalla Usb nell'ambito della mobilitazione generale a sostegno della Palestina che riguarda tutte le categorie del lavoro, senza distinzioni tra ambiti pubblici e privati, c'e' quello proclamato dalle sigle Conf. S.a.i., Cisle e Conalpe che coinvolgera' tutto il personale docente e Ata (Amministrativo tecnico e ausiliario) delle scuole pubbliche, comunali e private, del personale educativo dei servizieducativi per l'infanzia (anche i nidi) e del personale insegnante delle scuole gestite dagli enti locali.