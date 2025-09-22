Sciopero generale a Milano per Gaza dalle scuole ai trasporti: manifestazioni e proteste. Ecco il punto

Milano, 22 settembre 2025 - Lunedì di sciopero e mobilitazione sindacale a Milano e in Lombardia a sostegno del popolo palestinese, contro l'invasione dell'esercito israeliano a Gaza City. Modalità e piattaforme sono differenti. Da un lato la Cgil e l'associazionismo civico, dall'altro una galassia di sigle sindacali autonome. L'eventuale astensione dal lavoro potrebbe interessare anche il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord - a partire dalla mezzanotte alle ore 23 di oggi - e con conseguenti variazioni sugli orari o cancellazioni di treni e altri mezzi di trasporto pubblici. Manifestazioni e cortei a Milano nonostante la pioggia battente che da ore flagella la città.
Per quanto riguarda la scuola, gli scioperi della giornata sono addirittura due: oltre a quello proclamato dalla Usb nell'ambito della mobilitazione generale a sostegno della Palestina che riguarda tutte le categorie del lavoro, senza distinzioni tra ambiti pubblici e privati, c'e' quello proclamato dalle sigle Conf. S.a.i., Cisle e Conalpe che coinvolgera' tutto il personale docente e Ata (Amministrativo tecnico e ausiliario) delle scuole pubbliche, comunali e private, del personale educativo dei servizieducativi per l'infanzia (anche i nidi) e del personale insegnante delle scuole gestite dagli enti locali.
È iniziata una manifestazione con un corteo che parte dal centro e attraversa le zone di Porta Nuova e Centrale. Stiamo cambiando il servizio di queste linee:
- Tram 1. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Repubblica e corso Sempione/Domodossola
- Tram 4. Non fa servizio tra Baiamonti e Cairoli
- Tram 12. Non fa servizio tra piazza Fontana e Monumentale
- Tram 14. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Monumentale e piazzale Cantore
- Bus 50. Fa capolinea a Cadorna. Non ferma a Cairoli
- Bus 57. Non percorre il tratto di linea tra via Canonica e Cairoli
Considerate maggiori tempi di viaggio e attese alle fermate più lunghe del solito.
Percorso del corteo: Foro Buonaparte, via Legnano, piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, Bastioni di Porta Volta, viale Crispi, piazza 25 Aprile, Bastioni di Porta Nuova, piazzale Principessa Clotilde, viale Monte Santo, piazza della Repubblica, via Vittor Pisani e piazza Duca D’Aosta.
Metropolitane
- M4 è chiusa. La linea riapre dopo le 15.
- M1, M2, M3 e M5 restano aperte.
Tram, bus e filobus
- Il traffico, dovuto anche al maltempo, sta avendo ripercussioni sul servizio delle nostre linee. Considerate maggiori tempi di viaggio e di attesa.
ATM Point
- È chiuso il point di Cadorna. Restano aperti quelli di Duomo, Centrale e il NET Point di Monza.
Sono già centinaia i manifestati riuniti a piazzale Cadorna a Milano nonostante la pioggia battente per partecipare allo sciopero indetto dall'Unione sindacale di base per chiedere il cessato il fuoco a Gaza, sostenere il progetto della Global Sumud Flotilla - il gruppo di imbarcazioni che sta cercando di portare aiuti in Palestina via mare - e chiedere al governo l'interruzione di ogni relazione con Israele. Oltre ai lavoratori del trasposto pubblico aderiscono anche. Il corteo partirà alle 10 da piazzale Cadorna e Il percorso prevede il passaggio nelle vie del centro per poi terminare in piazza Duca d'Aosta, di fronte alla Stazione. In molti hanno trovato rifugio dalla pioggia sotto i portici o all'interno deĺla stazione di Cadorna.
