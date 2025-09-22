Non è colpa

dei Labubu

Valentina Bertuccio D.
Non è colpa dei Labubu
Lecco
Cremella, incendio in una cascina: due feriti gravi, intossicato un bimbo di 4 anni
22 set 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
Cremella, incendio in una cascina: due feriti gravi, intossicato un bimbo di 4 anni

Gli inquilini si sono buttati dai balconi per scappare dalle fiamme. Ferito anche un vigile del fuoco

I vigili del fuoco a Cremella

Per approfondire:

Cremella (Lecco), 22 settembre 2025 – Un incendio ha distrutto una cascina nel centro storico di Cremella. Si contano diversi feriti, due in maniera grave. Tra loro un bambino di 4 anni rimasto intossicato.

L'incendio

Il rogo è divampato nella notte, in via San Giovanni. Le fiamme si sono propagate ad almeno sette abitazioni, mentre le persone coinvolte risultano una quindicina. Alcuni inquilini dei piani superiori, per scampare alla furia dell'incendio, si sono gettati dai balconi, mentre un bimbo è rimasto intossicato e ora è ricoverato al Niguarda di Milano. Due residenti sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale a Lecco e a Monza: le loro condizioni sono gravi.

I soccorsi

In posto sono intervenuti i vigili del fuoco di dieci squadre con altrettanti mezzi di soccorsi: austoscala, autobotti, autopompe, furgoni con bombole e respiratori... Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso e restano all'opera 25 vigili del fuoco. Uno di loro, durante l'intervento, è rimasto ferito. Mobilitati pure i sanitari di Areu e i carabinieri. E cause dell'incendio al momento non sono note, ma si sospetta il dolo: sono all'opera i funzionari del Nia, il Nucleo investigativo antincendio della Direzione regionale del 115 della Lombardia. 

