Milano
Furti in abitazione a Milano e hinterland: arrestata la banda dei tre specialisti
22 set 2025
NICOLA PALMA
Cronaca
Furti in abitazione a Milano e hinterland: arrestata la banda dei tre specialisti

Secondo la polizia sono responsabili di almeno 12 colpi messi a segno tra luglio e agosto scorsi. Due degli uomini sono stati rintracciati a Garbagnate Milanese e uno a Saronno

Milano, 22 settembre 2025 – La Polizia di Stato, all’esito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano - VII Dipartimento, ha fermato tre uomini, di età compresa tra i 22 ed i 46 anni, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione commessi tra luglio e agosto 2025 nell’area metropolitana di Milano.

L’indagine

L’indagine è partita dopo un tentativo di furto, poi trasformatosi in rapina, commesso il 13 luglio a Milano. Grazie all’analisi delle immagini di telecamere di videosorveglianza e a mirate attività investigative da parte degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, il gruppo è stato collegato a alla commissione di almeno 12 episodi simili.

Gli indagati utilizzavano chiavi alterate e strumenti da scasso, telefoni intestati fittiziamente e numerose auto sostituite di volta in volta per eludere i controlli, operando con modalità organizzative.

In manette

Due degli uomini sono stati rintracciati a Garbagnate Milanese e uno a Saronno, dove nelle perquisizioni sono stati trovati denaro, gioielli, indumenti di valore e strumenti da scasso. Durante le operazioni è stata arrestata anche la compagna di uno degli indagati, già destinataria di un provvedimento restrittivo.

Il fermo è stato convalidato e i tre uomini si trovano in carcere. Le indagini sono ancora in corso e la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva.

© Riproduzione riservata

