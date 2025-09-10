Al Fraschini parte la stagione. C’è anche Elio

La nuova stagione 2025-26 del Teatro Fraschini si apre sabato con la musica. Confermata anche quest’anno la rassegna Preludi d’Autunno - Intersezioni Sinfoniche. Cinque concerti con orchestre di livello internazionale, che anticipano la Stagione lirica. La rassegna è concepita come un dialogo a distanza con i cinque titoli d’opera, con programmi musicali ideati per approfondire alcune relazioni più o meno esplicite tra il grande repertorio sinfonico-corale e i titoli d’opera presenti in Stagione. Relazioni a volte esplicite e altre volte decisamente sotterranee e sottili ma altrettanto affascinanti. Anche quest’anno non mancherà un’incursione nella danza e nell’ultimo appuntamento anche un ospite d’eccezione: Elio di Elio e Le Storie Tese sarà la voce narrante del concerto dedicato a Sogno d’una notte di mezz’estate di Mendelssohn-Shakespeare.

Sabato apre l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali con Haydn e Beethoven diretti da Nicolò Jacopo Suppa; segue mercoledì Giulio Prandi con il coro Ghislieri e l’ensemble UtFaSol, un concerto con le musiche di Palestrina; l’orchestra Sinfonica di Milano torna con Boléro (musiche di Bizet, Berio, M. de Falla, Ravel) sotto la direzione di Emmanuel Tjeknavorian domenica 21, ospite la mezzosoprano Mara Gaudenzi. Mercoledì 24 settembre Elegie, un concerto con musiche di Cajkovskij e Strauss diretto da Danilo Rossi con le coreografie di Oliviero Bifulco. Sabato 27 l’Orchestra Filarmonica italiana eseguirà Sogno di una notte di mezza estate di Felix Mendelssohn, con voce recitante Elio, soprano Luisa Bertoli, mezzosoprano Cecilia Bernini, direzione Maestro Jacopo Brusa. Tutte le serate inizieranno alle 21. Biglietti in vendita da 5 (ridotto) a 22 euro (intero).

Manuela Marziani