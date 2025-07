Big della canzone e del cabaret. Al via la nuova stagione teatrale

Grandi nomi del teatro e della musica italiana nel cartellone della stagione 2025/26 del Teatro di Varese. Ad annunciare le date sono i gestori di Ad Management, che prima di guardare al futuro però riavvolgono il nastro degli scorsi mesi, che hanno dato non poche soddisfazioni. "Si è conclusa il 31 maggio una delle stagioni memorabili del Teatro di Varese, che ha visto un’affluenza straordinaria e numerosi spettacoli esauriti", è stato il messaggio diffuso in una nota. La prossima stagione si aprirà il 6 settembre con lo spettacolo (prima di quattro repliche) di Valentina Persia, "Sinceramente Persia - One Milf Show". Il 20 settembre appuntamento con Alessandro Cattelan con "Benvenuto nell’AI", mentre Andrea Pucci porterà il suo "30 anni e non sentirli" in quattro date tra ottobre e novembre.

Sarà un autunno di grandi proposte con nomi del calibro di Marco Masini, Raul Cremona, Giorgio Panariello, I Nomadi e Angelo Branduardi. Ad aprire dicembre "La Zanzara Show" con Cruciani e Parenzo seguiti dal rock dei Negrita. Lo speciale Capodanno del 31 dicembre sarà con Antonio Ornano, mentre a gennaio spiccano i nomi di Katia Follesa, Paolo Ruffini ed Enrico Montesano. Quindi tra febbraio e marzo gli Oblivion, la Pfm, Marta e Gianluca e gli immancabili Legnanesi. Ad aprile e maggio Massimo Ranieri e Giuseppe Giacobazzi.

Ma questi sono solo alcuni degli show in cartellone, a cui se ne aggiungeranno altri durante la stagione. Non mancheranno le proposte per le famiglie con bambini, dal Music Circus Show on ice con le canzoni di Frozen ai musical di A Christmas Carol e Pinocchio.L.C.