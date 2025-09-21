La scuola tra gli alberi

Cecilia Daniele
La scuola tra gli alberi
Pavia
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Irruzione a LainateMorto a 16 anniMilanesi più ricchiOmicidio Sesto San GiovanniMaltempo in arrivoLabubu mania
Acquista il giornale
CronacaA 46 piccoli comuni fondi per sostenere le spese delle comunità
21 set 2025
MANUELA MARZIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pavia
  3. Cronaca
  4. A 46 piccoli comuni fondi per sostenere le spese delle comunità

A 46 piccoli comuni fondi per sostenere le spese delle comunità

Quarantasei Comuni della provincia sui 331 lombardi beneficeranno di un contributo per l’inserimento di minori, su provvedimento dell’autorità giudiziaria, in...

Quarantasei Comuni della provincia sui 331 lombardi beneficeranno di un contributo per l’inserimento di minori, su provvedimento dell’autorità giudiziaria, in...

Quarantasei Comuni della provincia sui 331 lombardi beneficeranno di un contributo per l’inserimento di minori, su provvedimento dell’autorità giudiziaria, in...

Per approfondire:

Quarantasei Comuni della provincia sui 331 lombardi beneficeranno di un contributo per l’inserimento di minori, su provvedimento dell’autorità giudiziaria, in strutture residenziali quali comunità educative o familiari e alloggi per l’autonomia. La giunta lombarda, su in put dell’assessora alla famiglia Elena Lucchini (nella foto), ha stanziato 2,6 milioni da destinare ai piccoli Comuni (sino a 5mila abitanti) che nel 2024 hanno sostenuto un costo totale di 13 milioni per gli inserimenti. Beneficeranno dei fondi Torre d’Isola, Zinasco, Borgo San Siro, Breme, Castelnovetto, Dorno, Ferrera Erbognone, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Sant’Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Torre Beretti e Castellaro, Valle Lomellina, Borgo Priolo, Codevilla, Corana, Godiasco Salice Terme, Varzi, Barbianello, Bastida Pancarana, Casanova Lonati, Castelletto di Branduzzo, Lungavilla, Mezzanino, Montebello della Battaglia, Montù Beccaria, Pinarolo Po, Portalbera, Rovescala, Verrua Po, Albuzzano, Borgarello, Bornasco, Ceranova, Chignolo Po, Copiano, Linarolo, Marcignago, Miradolo Terme, Pieve Porto Morone, Torre d’Arese, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini, Corteolona e Genzone. M.M.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata