La tragedia di William Procopio, morto a 34 anni: raccolta fondi per aiutare moglie e figli dell’ex pallavolista

Monza – “Lo scorso lunedì William ci ha lasciati in seguito a un tragico incidente, lasciando dietro di sé una moglie e due bambini piccoli”. Inizia così il messaggio che accompagna la raccolta fondi per aiutare la famiglia di William Procopio, il padre di 34 anni morto il 17 febbraio in un gravissimo incidente avvenuto a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza. Ed è una comunità scossa e attonita per la perdita quella che, rispondendo all’appello, ha già donato più di 21 mila euro.

Chi era William Procopio

Residente a Brugherio, padre di Alex e Andrea, di 4 e 7 anni, Procopio era un ex pallavolista professionista. Ha giocato in Serie A2 e poi in A1 nella prima maschile del Consorzio Vero Volley dal 2013 al 2015. “Di ruolo libero, con la maglia numero 1, ha difeso i colori Vero Volley in 53 apparizioni totali”, ha scritto la squadra. “Ciao Caro Willo”, il ricordo dei Diavoli Rosa di Brugherio, “è difficile trovare le parole in un giorno così buio e triste, meglio lasciar parlare questi ricordi ed il tuo contagioso sorriso”.

L’incidente a Concorezzo

L’incidente in cui Procopio ha perso la vita è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì in via Adda, nella zona del Malcantone a Concorezzo. Il giovane padre era in sella alla sua modo quando, all’altezza dell’azienda Asfalti Brianza, si è schiantato contro una Mini. L’impatto è violentissimo e il motociclista viene sbalzato di sella e cade sull’asfalto. Sul posto arrivano due ambulanze inviate e Procopio viene trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, ma le lesioni sono troppo gravi e i medici non riescono a salvarlo.

La petizione per la famiglia

“Willy era un uomo straordinario, un padre e marito amorevole, sempre pronto a dare il suo supporto a chiunque ne avesse bisogno”, ha scritto Roxana, una cara amica della moglie di William nonché madrina di uno dei figli, nella raccolta fondi lanciata su GoFundMe. “La sua famiglia ora affronta una realtà difficile: il dolore di una perdita irrimediabile e una situazione economica che rende ancora più arduo il cammino da percorrere”.

“La sua moglie, insieme ai due bambini, si trova ora a fronteggiare non solo il lutto, ma anche le difficoltà pratiche ed economiche legate alle spese funerarie e al sostegno quotidiano. Ogni contributo, anche il più piccolo, potrà fare una grande differenza. Il vostro sostegno sarà fondamentale per alleggerire le preoccupazioni economiche della famiglia, affinché possano concentrarsi su ciò che conta di più in questo periodo: affrontare e superare il dolore, prendersi cura dei loro figli”.

Il funerale

I funerali di William sono in programma per giovedì 20 febbraio, alle 14:30, nella chiesa di San Bartolomeo a Brugherio. La famiglia è travolta dal dolore: William lascia la moglie Larisa, i due bimbi Alex e Andrea, la mamma Emanuela e le sorelle Lorely e Cindy.