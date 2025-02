Scontro fra auto e moto. Un morto al Malcantone

Una moto contro una Mini, un gravissimo incidente stradale e un uomo di 34 anni di Brugherio che ci lascia la vita. Succede tutto nel tardo pomeriggio di ieri. Siamo a Concorezzo, nella zona del Malcantone, in via Adda.

Secondo le primissime ricostruzioni, mancano pochi minuti alle 18 quando praticamente all’altezza di Asfalti Brianza, dalla vietta dell’azienda, via per Rancate, esce una Mini mentre da Brugherio arriva una motocicletta. Ed è proprio prima del Malcantone che si sarebbe verificato l’impatto. Molto violento, il motociclista sbalzato di sella e rovinato pesantemente sull’asfalto. Si comprende immediatamente che le cose sono gravi. Se infatti l’uomo al volante dell’auto non riporta alcuna conseguenza fisica, non è così purtroppo per l’uomo di 34 anni in sella alla motocicletta. Si chiamava Walter Procopio ed era residente a Brugherio.

Sul posto arrivano due ambulanze inviate dal 118 e un’auto medica. L’ambulanza con a bordo il motociclista si dirige a sirene spiegate verso l’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, quella con l’automobilista, pur in buone condizioni ma sotto choc, parte per l’ospedale di Vimercate in codice verde.

Purtroppo, una volta raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale, per Walter Procopio non c’è più nulla da fare. Le squadre del Comando di Monza e Brianza erano intervenute con l’autopompa da Vimercate e l’autobotte da Monza. A occuparsi dei rilievi, la polizia locale di Concorezzo, Costernato il sindaco Mauro Capitanio, che si è da subito interessato alla tragica vicenda.