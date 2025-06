Gallazzi saluta Desio. In arrivo coach Quilici

Cambierà volto lo staff tecnico della Rimadesio (ma anche la squadra) in vista del campionato di Serie B Nazionale 2025/26. Non ci sarà più sulla panchina del PalaFitLine coach Edoardo Gallazzi, che dopo una stagione un po’ tribolata con tanto di esonero e poi reintegro nella parte finale della regular season ha condotto in porto la nave, salvando sul campo la squadra nel secondo turno di playout contro Fiorenzuola. Si chiude così la sua avventura a Desio prima da giocatore e poi, direttamente, saltando sulla panchina della prima squadra nel 2022. Gallazzi resta molto legato all’ambiente bluarancio, che ha voluto salutare con queste toccanti parole pubblicate sui canali social del club di via San Pietro.

"Ho avuto l’onore di vestire questa maglia da giocatore e capitano, e successivamente ricoprire il ruolo di capo allenatore. Un percorso completo, fatto di impegno quotidiano, dedizione e rispetto per una realtà che mi ha dato tanto e in cui ho messo tutto me stesso. L’Aurora è stata una seconda casa. Ringrazio tutti i membri della società per la fiducia che mi hanno sempre dimostrato. Un grazie sincero ai miei collaboratori, allenatori, giocatori. Per tutto quello che mi avete trasmesso e insegnato. Grazie a tutti i tifosi, sempre fedeli ai nostri amati colori. Ognuno ha contribuito, in modo diverso ma importante, al cammino fatto insieme. Porto con me un bagaglio di esperienze, relazioni e valori che mi accompagneranno per il resto della vita".

Cambierà anche il vice: è certo l’addio di Paolo Gandini annunciato dallo stesso attraverso il proprio profilo Facebook. Ma chi sarà il sostituto di Gallazzi? Circola nelle ultime ore il nome del tecnico toscano (è di Livorno) Daniele Quilici, nell’ultima stagione alla guida della Moncada Agrigento. Quilici ha già allenato in Lombardia a Omegna e alla Sangiorgese. A giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità, poi si procederà all’allestimento dell’organico in vista del raduno previsto prima di Ferragosto.

Ro.San.