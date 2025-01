Coppia di anziani investita davanti a un supermercato: morto lui e gravissima lei

Villasanta (Monza e Brianza), 4 dicembre 2025 – Lui non ce l’ha fatta, lei è stata ricoverata in condizioni disperate. Tragedia poche ore fa davanti a un centro commerciale, con un’anziana coppia che, uscita dopo aver fatto la spesa, è stata travolta da una macchina, forse sulle strisce pedonali.

Erano le dodici e mezzo circa quanto in via Tiziano Vecellio, davanti al centro commerciale “Il Gigante”, una coppia ha cominciato ad attraversare con le borse della spesa. Settantotto anni lui, settantuno lei. Per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, una Nissan Micra in arrivo in quel momento diretta verso il semaforo di via della Vittoria li ha centrati. La sagoma dell’uomo in particolare è stata sbalzata di una decina di metri. Gravissime le condizioni della donna. Sul posto si sono precipitati due ambulanze, due auto-mediche e l’elisoccorso.

L’uomo, portato in codice rosso già in arresto cardiaco all’ospedale di Vimercate, è deceduto, ancora durante il trasporto. La donna è stata ricoverata in gravissime condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monza. Analizzeranno le telecamere puntate sulla zona. L’automobilista responsabile dell’investimento è in caserma per accertamenti.