Pontoglio, incidente stradale all’alba: morto motociclista di 61 anni

Pontoglio (Brescia), 28 febbraio 2024 – Ancora un morto sulle strade lombarde. Un motociclista di 61 ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Pontoglio poco prima delle 6 di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, in via Giuseppe Di Vittorio all’altezza del civico 34. Per cause da accertare l’uomo è caduto dalla moto, battendo violentemente il capo.

Sul posto due mezzi dell’Areu, un’ambulanza e l’automedica, e la Polizia Stradale di Brescia che dovrà individuare l’esatta dinamica dell’incidente. Alla tragedia potrebbe aver contribuito il maltempo e la pioggia che stanno rendendo le condizioni di guida particolarmente difficili e pericolose soprattutto per i motociclisti.

In queste condizioni l’invito è a ridurre la velocità e a rispettare assolutamente i limiti. La pioggia dovrebbe diminuire durante la mattinata ma da domattina è prevista sulla provincia di Brescia una nuova ondata di maltempo