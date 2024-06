Morto Manuel Volpi: Vigevano piange il 19enne vittima di un incidente stradale con la sua moto

Vigevano, 5 giugno 2024 – Sconcerto e dolore. Vigevano piange un’altra giovane vita spezzata da un incidente stradale. Manuel Volpi aveva 19 anni ed era una grande appassionato di Bmx. Il ragazzo è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nella prima serata di domenica ma il suo corpo è stato ritrovato soltanto alle prime luci dell’alba di lunedì. Per lui non c’era più niente da fare. Il sinistro, sul quale sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, è avvenuto lungo la statale 494 alla periferia della città e in corrispondenza di una circa verso sinistra.

Manuel Volpi, grande appassionati di Bmx

Il giovane ha perso il controllo della sua KawasakiZ800 in sella alla quale stava facendo ritorno a casa. Erano da poco passate le 19. La moto è uscita di strada in un punto dove la vegetazione è piuttosto folta e c’è un’importante pendenza, circostanze che hanno occultato per ore il corpo del diciannovenne e la moto agli occhi dei passanti. In serata la famiglia, non vedendolo rientrare, aveva dato l’allarme ed erano iniziate le ricerche. Quando è stato ritrovato, poco prima delle 6 del mattino di lunedì, era ormai privo di vita.

Gli accertamenti dei carabinieri ricostruiranno la dinamica del fatto mente la salma è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrebbe disporre l’autopsia. Solo successivamente sarà fissata la data dei funerali. Profondo cordoglio è stato espresso dai vertici della società Bmx Vigevano, della quale il diciannovenne aveva fatto parte per 7 anni. Manuel Volpi lascia i genitori e una sorellina.